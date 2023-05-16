Diablo 4 не будет pay-to-win, говорит Род Фергюссон и анонсирует нечто крутое для самых больших фанатов ©

Род Фергюссон, генеральный менеджер Diablo, поделился в Твиттере информацией о Diablo 4. Поклонников истории мира Санктуария ожидает большое удовольствие.

По словам разработчика, новые промо материалы из игры будут выпущены завтра:

Вы не говорите об этом маркетинговой команде, но я только что посмотрел отличный ролик. Если вы любите лор, вам понравится то, что мы покажем завтра.

Он явно намекает, что последний материал будет содержать новую информацию о вселенной Санктуария.

Помимо анонса нового материала, Фергюссон вступил в дискуссию с поклонниками в разделе комментариев.

Один из игроков обратил внимание разработчика на слишком низкую, по его мнению, частоту выпадения легендарных предметов после убийства алчных гоблинов. Фергюссон успокоил игрока, заверив его, что этот показатель будет изменен:

Да, мы знаем об этом и уже внесли поправку перед выпуском.

Другой пользователь попросил Фергюссона дать откровенный комментарий по поводу микротранзакций и его мнения о классе друидов. Представитель Blizzard Entertainment ответил обеспокоенному игроку:

Diablo 4 не будет pay-to-win. Я играл друидом, и это было здорово - особенно [билд] гроза молний, но не забывайте, что вы не могли попасть в [механику] даров, так что вы потеряли важную часть развития друида в бете.

Выход игры и первые несколько дней после ее дебюта покажут, насколько обнадеживающие слова Рода Фергюссона оказались подкрепленными реальностью.