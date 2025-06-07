Разработчики Diablo 4 опубликовали описание обновления 2.2.3

На следующей неделе для Diablo 4 выйдет небольшое обновление 2.2.3, в котором разработчики исправят различные неполадки. Просмотреть список этих исправлений вы можете ниже.
Версия 2.2.3 #65766 (только для PC) — 11 июня 2025 г.
Vessel of Hatred
Исправление неполадок
- Исправлена неполадка, в результате которой показатель времени накопления эффектов «Непоколебимости» от «Бронированной шкуры» наследника духов мог принять отрицательное значение.
- Исправлена неполадка, в результате которой при перековке легендарной руны из списка избранного не отображалась часть текста.
Основная игра
Исправление неполадок
Специальные возможности
- Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана не озвучивала текст на экране загрузки.
- Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана не озвучивала количество валюты на вкладке материалов в меню персонажа.
- Исправлена неполадка, в результате которой функция чтения экрана в некоторых случаях некорректно озвучивала некоторые показатели при просмотре реликвария.
Игровой процесс
- Исправлена неполадка, в результате которой уникальные предметы «Удар Бурерога» и «Катализатор Окун» можно было получить только за убийство босса или из сундука архетипа.
- Исправлена неполадка, в результате которой труп говорящего с пламенем Скверны, необходимый для выполнения тайного поручения, мог появиться за пределами соответствующей области.
- Исправлена неполадка, в результате которой игрок мог получить задание, связанное со сражением с боссом в логове, до того, как у него появлялся доступ к таким сражениям.
- Исправлена неполадка, в результате которой упавший на землю эфир в битвах с инфернальными ордами при определенных обстоятельствах становился невидимым.
Прочее
- Исправлена неполадка, в результате которой функция сохранения комплектов в гардеробе работала некорректно.
- Исправлена неполадка, в результате которой настройки назначения клавиш могли сброситься, если игрок привязывал несколько действий к одной клавише.
- Исправлена неполадка, в результате которой в битвах с инфернальными ордами не отображалось количество эфира.
- Исправлена неполадка, в результате которой некоторые задания из сезонной цепочки нельзя было выполнить или отследить.
- Внесены различные усовершенствования, направленные на повышение производительности, стабильности и качества графики.