ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 338 оценок

Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 2.0.2

Solstice
Новости

Разработчики Diablo 4 продолжают следить за ситуацией после запуска нового сезона и испраляют выявленные баги по мере возможного. На официальном форуме игры был опубликован патч-ноут последних исправлений.

Срочные исправления 4 к обновлению 2.0.2 для Diablo IV – 11 октября 2024 г.

Мы увеличили количество доступных в игре Забытых душ.

Количество забытых душ в добыче увеличено:

  • Истязание 1 – 1-3
  • Истязание 2 – 2-5
  • Истязание 3 – 2-7
  • Истязание 4 – 3-10

Забытые души теперь гарантированно добываются с боссов подземелий, Шепчущих сундуков и боссов Логова на сложностях "Истязание".

Увеличено количество добывающихся Забытых душ с финальных боссов кварталов Темной цитадели.

Ремесленные материалы (включая Забытые души) теперь даются в финале прохождения Подгорода Кураста.

Комментарий разработчиков:

Мы получили отзывы касательно того, что Забытые души добываются чрезвычайно сложно относительно других материалов в игре. Они получились уж слишком забытыми. Поэтому мы повысили добываемое количество из всех игровых источников.

Исправление неполадок

  • Внесены различные усовершенствования, направленные на повышение стабильности.
Источник  
6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
антон фекалис

в эту глупую дрочильню никто не играют. могут не стараться

-5
WerGC

все там отлично и играют,а вы дальше херней страдайте

3
Mr.DOOM

Это только в стиме, а основная масса сидит в Батлнете+ кроссплэй аудитория.

-2
Solstice Mr.DOOM

Такой онлайн потому что сейчас хайп (запустили новый сезон + дополнение вышло).

2