Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 2.0.2

Разработчики Diablo 4 продолжают следить за ситуацией после запуска нового сезона и испраляют выявленные баги по мере возможного. На официальном форуме игры был опубликован патч-ноут последних исправлений.

Срочные исправления 4 к обновлению 2.0.2 для Diablo IV – 11 октября 2024 г.

Мы увеличили количество доступных в игре Забытых душ.

Количество забытых душ в добыче увеличено:

Истязание 1 – 1-3

Истязание 2 – 2-5

Истязание 3 – 2-7

Истязание 4 – 3-10

Забытые души теперь гарантированно добываются с боссов подземелий, Шепчущих сундуков и боссов Логова на сложностях "Истязание".

Увеличено количество добывающихся Забытых душ с финальных боссов кварталов Темной цитадели.

Ремесленные материалы (включая Забытые души) теперь даются в финале прохождения Подгорода Кураста.

Комментарий разработчиков:

Мы получили отзывы касательно того, что Забытые души добываются чрезвычайно сложно относительно других материалов в игре. Они получились уж слишком забытыми. Поэтому мы повысили добываемое количество из всех игровых источников.

Исправление неполадок