Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 2.0.2

Разработчики Diablo 4 продолжают следить за ситуацией после запуска нового сезона и испраляют выявленные баги по мере возможного. На официальном форуме игры был опубликован патч-ноут последних исправлений.
Срочные исправления 4 к обновлению 2.0.2 для Diablo IV – 11 октября 2024 г.
Мы увеличили количество доступных в игре Забытых душ.
Количество забытых душ в добыче увеличено:
- Истязание 1 – 1-3
- Истязание 2 – 2-5
- Истязание 3 – 2-7
- Истязание 4 – 3-10
Забытые души теперь гарантированно добываются с боссов подземелий, Шепчущих сундуков и боссов Логова на сложностях "Истязание".
Увеличено количество добывающихся Забытых душ с финальных боссов кварталов Темной цитадели.
Ремесленные материалы (включая Забытые души) теперь даются в финале прохождения Подгорода Кураста.
Комментарий разработчиков:
Мы получили отзывы касательно того, что Забытые души добываются чрезвычайно сложно относительно других материалов в игре. Они получились уж слишком забытыми. Поэтому мы повысили добываемое количество из всех игровых источников.
Исправление неполадок
- Внесены различные усовершенствования, направленные на повышение стабильности.
в эту глупую дрочильню никто не играют. могут не стараться
все там отлично и играют,а вы дальше херней страдайте
Это только в стиме, а основная масса сидит в Батлнете+ кроссплэй аудитория.
Такой онлайн потому что сейчас хайп (запустили новый сезон + дополнение вышло).