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Diablo 4 06.06.2023
Экшен, Ролевая, Вид сверху
7.5 1 433 оценки

Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 2.1.0

Solstice
Новости

Разработчики Diablo 4 опубликовали патч-ноут срочных исправлений к обновлению 2.1, в котором вернули в игру отключенные ранее очищающие костры и решили проблемы с добычей обнаженных корней.

Срочные исправления 4 к обновлению 2.1.0 для Diablo IV – 30 января 2025 г.

Исправления неполадок

  • Исправлена неполадка, в результате которой Очищающие костры приводили к сбоям в работе сервера. Очищающие костры теперь вновь появляются и доступны для взаимодействия.
  • Исправлена неполадка, в результате которой из уничтоженных другими игроками Обнаженных корней иногда можно было получить добычу.
  • Различные усовершенствования стабильности.
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