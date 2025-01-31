Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 2.1.0

Разработчики Diablo 4 опубликовали патч-ноут срочных исправлений к обновлению 2.1, в котором вернули в игру отключенные ранее очищающие костры и решили проблемы с добычей обнаженных корней.
Срочные исправления 4 к обновлению 2.1.0 для Diablo IV – 30 января 2025 г.
Исправления неполадок
- Исправлена неполадка, в результате которой Очищающие костры приводили к сбоям в работе сервера. Очищающие костры теперь вновь появляются и доступны для взаимодействия.
- Исправлена неполадка, в результате которой из уничтоженных другими игроками Обнаженных корней иногда можно было получить добычу.
- Различные усовершенствования стабильности.