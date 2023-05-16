Руководитель Diablo 4 разъяснил, как будет работать кооператив для разноуровневых игроков ©

Генеральный менеджер Род Фергюссон прояснил, как именно происходит прохождение кампании в кооперативе.

Состояние мира зависит от хоста группы. Если вы выровнены (то есть находитесь в одной точке квестовой линии), то вы все продвигаетесь вперед. Если есть смещение (например, вы пригласили кого-то нового на полпути), то он не получит прогресс/хп по сюжетному квесту, пока не догонит вас.

Учитывая это, разработчик советует, что если вы находитесь в компании, которая не постоянно играет вместе, то игрок с наименьшим прогрессом должен вести игру, чтобы он мог получить преимущества в прохождении квестов и опыт.



Конечно, идеальным вариантом является наличие схожей по силе группы, но это не обязательно, поскольку Blizzard приложила немало усилий для того, чтобы игра была приятной для всех, даже если ваш уровень намного ниже (или выше), чем у ваших товарищей.

Одна из моих любимых особенностей - это то, что игра масштабируется индивидуально для игроков. То есть, если не учитывать прогресс в квестах, вы можете иметь 1-го уровня и 30-го уровня, играя вместе и получая удовольствие, потому что игра масштабируется для них, и новому игроку не придется прятаться в углу.

Последний ОБТ Diablo 4, или "серверный слэм", состоялся в минувшие выходные, предоставив фанатам еще один шанс опробовать игру перед ее запуском 6 июня. Игроки смогли испытать свои силы против могущественного мирового босса Ашавы, с которым даже Фергюссон справился с большим трудом, однако один ютубер уже второй раз победил его в одиночку.