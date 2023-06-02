Стартовал ранний доступ к Diablo 4 - россияне жалуются на ошибки

2 июня в 2:00 мск стартовал ранний доступ к Diablo 4 для обладателей предварительного заказа Deluxe и Ultimate-изданий.
Сотрудники редакции VK Play и другие пользователи соцсетей сообщили о проблемах с доступом — у многих обладателей PS5-версии появилась ошибка: «Лицензия Diablo 4 не найдена». На официальных форумах Blizzard на эту проблему жалуются пользователи со всего мира.
Вероятнее всего, ошибка связана с перегруженностью серверов. Аналогичная ситуация была и во время бета-тестирования. При этом ожидание в очереди минимальное и составляет около одной минуты.
Полноценный релиз игры состоится 6 июня на РС, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Обещали же удивить
Последняя фаза беты, ведь до релиза еще 4 дня
Маленькая инди компания в очередной раз не смогла закупить доп сервера...
Жду пиратский сервер
он как бы есть уже https://d4reflection
А что ссылка не работает? Или с впн заходить нужно, заходил на яндексе, на гугл хром с включенным впн в браузере гугл хром и не зайти?
.org добавь в конце.
Благодарю
Спасибо! Зашел!
Очень смешно учитывая как они говорили не давно, что они готовы к запуску и проблем не будет))
Мы готовы!
Не только Россияне, а во всем мире, чио за делтый заголовок. Решение со входом - купить игровой валюты, и дальше пускает без ошибок. Близзард всетаки удивили.
Качество Близзард. :))))
А то, что в рф игра не доступна их не смущает?)
Я не думал, что для предзаказавших версию за 90 евро будут проблемы, но тут люди верили в Близзард, а они как всегда
Господи, какие же тут клоуны собрались. Во-первых, в ру регионе игра официально недоступна. Можно обойти ограничения, но надо знать как. Читайте и не будет ошибок. Ошибка с лицензией была только ДО запуска игры (примерно до 02:00 по мск, запустили чуть раньше). На открытом стресс-тесте с бесплатным доступом для всех все было отлично, никаких лагов и очередей. Отлично и сейчас.
Унылые комменты тут судя по всему пишут те, у кого денег на игру нет, остальным некогда )) про авторов статьи, которые не проверяют инфу просто промолчу.