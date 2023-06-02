Стартовал ранний доступ к Diablo 4 - россияне жалуются на ошибки

2 июня в 2:00 мск стартовал ранний доступ к Diablo 4 для обладателей предварительного заказа Deluxe и Ultimate-изданий.

Сотрудники редакции VK Play и другие пользователи соцсетей сообщили о проблемах с доступом — у многих обладателей PS5-версии появилась ошибка: «Лицензия Diablo 4 не найдена». На официальных форумах Blizzard на эту проблему жалуются пользователи со всего мира.

Вероятнее всего, ошибка связана с перегруженностью серверов. Аналогичная ситуация была и во время бета-тестирования. При этом ожидание в очереди минимальное и составляет около одной минуты.

Полноценный релиз игры состоится 6 июня на РС, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.