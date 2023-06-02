Diablo 4 06.06.2023
7.6 419 оценок

Стартовал ранний доступ к Diablo 4 - россияне жалуются на ошибки

KingJames
Новости

2 июня в 2:00 мск стартовал ранний доступ к Diablo 4 для обладателей предварительного заказа Deluxe и Ultimate-изданий.

Сотрудники редакции VK Play и другие пользователи соцсетей сообщили о проблемах с доступом — у многих обладателей PS5-версии появилась ошибка: «Лицензия Diablo 4 не найдена». На официальных форумах Blizzard на эту проблему жалуются пользователи со всего мира.

Вероятнее всего, ошибка связана с перегруженностью серверов. Аналогичная ситуация была и во время бета-тестирования. При этом ожидание в очереди минимальное и составляет около одной минуты.

Полноценный релиз игры состоится 6 июня на РС, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Индустрия
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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Freund Benno

Обещали же удивить

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Последняя фаза беты, ведь до релиза еще 4 дня

1
barabear

Маленькая инди компания в очередной раз не смогла закупить доп сервера...

2
Crevedk0

Жду пиратский сервер

1
6363

он как бы есть уже https://d4reflection

3
zorogan888 6363

А что ссылка не работает? Или с впн заходить нужно, заходил на яндексе, на гугл хром с включенным впн в браузере гугл хром и не зайти?

0
6363 zorogan888

.org добавь в конце.

0
Crevedk0 6363

Благодарю

0
zorogan888 6363

Спасибо! Зашел!

0
6363

Очень смешно учитывая как они говорили не давно, что они готовы к запуску и проблем не будет))

1
Shadoweaver

Мы готовы!

1
Freund Benno

Не только Россияне, а во всем мире, чио за делтый заголовок. Решение со входом - купить игровой валюты, и дальше пускает без ошибок. Близзард всетаки удивили.

0
Кей Овальд

Качество Близзард. :))))

0
antonborisov198

А то, что в рф игра не доступна их не смущает?)

0
luVol

Я не думал, что для предзаказавших версию за 90 евро будут проблемы, но тут люди верили в Близзард, а они как всегда

-1
ObscureYounes

Господи, какие же тут клоуны собрались. Во-первых, в ру регионе игра официально недоступна. Можно обойти ограничения, но надо знать как. Читайте и не будет ошибок. Ошибка с лицензией была только ДО запуска игры (примерно до 02:00 по мск, запустили чуть раньше). На открытом стресс-тесте с бесплатным доступом для всех все было отлично, никаких лагов и очередей. Отлично и сейчас.

Унылые комменты тут судя по всему пишут те, у кого денег на игру нет, остальным некогда )) про авторов статьи, которые не проверяют инфу просто промолчу.

0