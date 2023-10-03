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Diablo 4 06.06.2023
7.5 920 оценок

Стрим Илона Маска по Diablo 4 посмотрели почти 400 тысяч пользователей

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Gutsz
Новости

Миллиардер и новый владелец социальной сети "X" (ранее Twitter) Илон Маск, как и обещал, провел первую трансляцию на площадке. Стрим был посвящен ролевому экшену Diablo 4 от Blizzard Entertainment. Несмотря на то, что это был тестовый запуск прямой трансляции, она привлекла внимание рекордного количества зрителей.

Для ведения стрима Маск создал себе новый аккаунт в "X" с ником cyb3rgam3r420. На первой трансляции он потратил около 10 минут на настройку самой игры и онлайн-потока. Судя по записи, в начале стрима были некоторые проблемы, которые потом удалось исправить настройками. Еще 40 минут он разбирал свой билд в Diablo 4 на друида и делился впечатлениями об игре.

Пиковый онлайн трансляции Илона Маска по Diablo 4 привлек около 1,5 тысяч одновременных зрителей. Это достаточно большая цифра, если учесть тот факт, что стримы проходят тестирование и доступны для просмотра только премиум подписчикам. На данный момент стрим собрал в десятки раз больше просмотров. Пост с записью посмотрели 1,7 миллиона пользователей, а сам ролик набрал 392 тысячи зрителей за сутки с момента публикации.

Маск планирует в будущем провести еще один стрим и устроить прохождение кошмарного подземелья в Diablo 4 на 100 уровне.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
AndralStormborn

Будет теперь стримингом игр зарабатывать на донатах, еще богаче станет)

5
Hugemozg

К Маску можно относиться по разному, чел, делает то что хочет и когда захочет , причем в большинстве случаев всему что он делает сопутствует успех , многие этому завидуют и свою зависть скрывают за желчными комментами.

1
SSStylish

Да там вон сверху один есть такой. Заходишь в его профиль, читаешь что у него написано и офигеваешь.

0
bohdan2015

и только 10+ мин. поиграл) контент года:D

0
BENDJI

Тот момент когда выиграл ключ Diablo 4 на PG, хотя не верил что это возможно.

0
Jon Bekket

180 попыток это много) вот ты бы с 1 попытки)

0
Лунамария

Добро пожаловать в круг избранных ))

0
Кей Овальд

Нашёл чему рекламу делать. Впрочем... они нашли друг друга.

0
Pinaevs

Маск - молодец, в душе еще не закостенел, над златом не чахнет. На том свете куча ноликов на счетах не в цене, вот в этой жизни он их и тратит на заинтересовавшие его идеи.

0
k0les0

Восхищаюсь этим дядькой.

-3
Pirat13666

Восхищайся дальше - получишь чип в бошку, будешь есть насекомых, сменишь пол, запрут в 15 минутный город и посадят одноразовое питание.

-1
SSStylish Pirat13666

Куда донатить на шапочку из фольги?

0
nowisee SSStylish

В ближайшую дурку. Там переведут куда надо :D

1