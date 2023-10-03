Стрим Илона Маска по Diablo 4 посмотрели почти 400 тысяч пользователей

Миллиардер и новый владелец социальной сети "X" (ранее Twitter) Илон Маск, как и обещал, провел первую трансляцию на площадке. Стрим был посвящен ролевому экшену Diablo 4 от Blizzard Entertainment. Несмотря на то, что это был тестовый запуск прямой трансляции, она привлекла внимание рекордного количества зрителей.
Для ведения стрима Маск создал себе новый аккаунт в "X" с ником cyb3rgam3r420. На первой трансляции он потратил около 10 минут на настройку самой игры и онлайн-потока. Судя по записи, в начале стрима были некоторые проблемы, которые потом удалось исправить настройками. Еще 40 минут он разбирал свой билд в Diablo 4 на друида и делился впечатлениями об игре.
Пиковый онлайн трансляции Илона Маска по Diablo 4 привлек около 1,5 тысяч одновременных зрителей. Это достаточно большая цифра, если учесть тот факт, что стримы проходят тестирование и доступны для просмотра только премиум подписчикам. На данный момент стрим собрал в десятки раз больше просмотров. Пост с записью посмотрели 1,7 миллиона пользователей, а сам ролик набрал 392 тысячи зрителей за сутки с момента публикации.
Маск планирует в будущем провести еще один стрим и устроить прохождение кошмарного подземелья в Diablo 4 на 100 уровне.
Будет теперь стримингом игр зарабатывать на донатах, еще богаче станет)
К Маску можно относиться по разному, чел, делает то что хочет и когда захочет , причем в большинстве случаев всему что он делает сопутствует успех , многие этому завидуют и свою зависть скрывают за желчными комментами.
Да там вон сверху один есть такой. Заходишь в его профиль, читаешь что у него написано и офигеваешь.
и только 10+ мин. поиграл) контент года:D
Тот момент когда выиграл ключ Diablo 4 на PG, хотя не верил что это возможно.
180 попыток это много) вот ты бы с 1 попытки)
Добро пожаловать в круг избранных ))
Нашёл чему рекламу делать. Впрочем... они нашли друг друга.
Маск - молодец, в душе еще не закостенел, над златом не чахнет. На том свете куча ноликов на счетах не в цене, вот в этой жизни он их и тратит на заинтересовавшие его идеи.
Восхищаюсь этим дядькой.
Восхищайся дальше - получишь чип в бошку, будешь есть насекомых, сменишь пол, запрут в 15 минутный город и посадят одноразовое питание.
Куда донатить на шапочку из фольги?
В ближайшую дурку. Там переведут куда надо :D