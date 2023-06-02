Diablo 4 06.06.2023
7.6 422 оценки

Тесты показали: Diablo IV отлично работает даже на старых видеокартах

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Talendor3
Новости

Diablo IV протестировали на 20 видеокартах, результат удивил: даже из старенькой GeForce GTX 670 можно выжать больше 60 fps, если играть на минимальных настройках в разрешении 1080p. GeForce GTX 670 с 2 ГБ памяти – карта вышла ещё до релиза третьей части экшен-RPG.

На более мощной, но весьма слабой по современным меркам GeForce GTX 970 можно комфортно играть и в 2K, задействовав суперсэмплинг FSR 2. Напомним, что на топовой RTX 4090 геймеров ждёт более 170 fps в 4K при выкрученных на максимум настройках графики.

Ночью 2 июня открылся ранний доступ к Diablo IV для тех, кто оформил предварительный заказ изданий Deluxe или Ultimate. Полноценный релиз игры состоится 6 июня в 2:00 по московскому времени.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
ckott4

А на процессорах?

0
Solstice

Ну еще бы, если игра использует движок из Д3

-5
Джейк Сулли

не заметил ничего общего с движком д3

-1
Talendor3

даже если бы это было так, в нынешние времена геймдев редко заморачивается над оптимизацией. куча примеров: от всяких пиксельных инди которые требуют околосовременное железо до последних новинок в которых оптимизация отсутствует.

1
xomy4ek Talendor3

атомик харт зашел в чат

-3
Talendor3 xomy4ek

редко не значит всегда. в атомике неплохая оптимизация

0
Serpentrage

Какой бы там движок не был, игра выглядит просто потрясно для арпг.

0