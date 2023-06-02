Тесты показали: Diablo IV отлично работает даже на старых видеокартах ©

Diablo IV протестировали на 20 видеокартах, результат удивил: даже из старенькой GeForce GTX 670 можно выжать больше 60 fps, если играть на минимальных настройках в разрешении 1080p. GeForce GTX 670 с 2 ГБ памяти – карта вышла ещё до релиза третьей части экшен-RPG.

На более мощной, но весьма слабой по современным меркам GeForce GTX 970 можно комфортно играть и в 2K, задействовав суперсэмплинг FSR 2. Напомним, что на топовой RTX 4090 геймеров ждёт более 170 fps в 4K при выкрученных на максимум настройках графики.

Ночью 2 июня открылся ранний доступ к Diablo IV для тех, кто оформил предварительный заказ изданий Deluxe или Ultimate. Полноценный релиз игры состоится 6 июня в 2:00 по московскому времени.