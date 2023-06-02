Запуск Diablo 4 игроки назвали "самым гладким запуском в истории Blizzard на ПК" ©

Фанаты настолько впечатлены тем, как держатся серверы Diablo 4, что объявили ее "самым гладким запуском в истории Blizzard на ПК".



Это было долгое и мучительное ожидание, но наконец-то Diablo 4 вышла. Долгожданная четвертая часть культовой серии экшен-RPG теперь доступна в раннем доступе для тех, кто выбрал Deluxe или Ultimate Edition. И те, у кого есть экспресс-билет в Санктуарий, были поражены отсутствием длинных очередей, задержек и других проблем, которые часто мешают сервисным играм на старте.



"Самый гладкий запуск в истории Blizzard на ПК", - написал пользователь AbraKdabra на сабреддите Diablo 4, добавив: "Я только что завершил первый акт на 16-м уровне, все время оставался в сети, и ни малейшей задержки. Blizzard действительно превзошли самих себя, и эта игра кажется чертовски удивительной".



У пользователя kestononline первый опыт игры в Diablo 4 был таким же безмятежным. "Зашел за 10 минут до запланированного времени запуска", - сказал он. "Пока что никаких очередей на вход, ошибок или отключений". Многие другие также высоко оценили усилия Blizzard. "После 5 часов игры с абсолютно нулевыми проблемами на ПК", - сказал один из поклонников. Другой написал: "Я ошарашен тем, что не было ни очередей, ни лагов", а третий назвал запуск "шелковисто-гладким".



Один из игроков Diablo 4 также отметил, насколько хорошо игра работает при использовании кроссплея. "Я играю на ПК и играл с двумя друзьями на Xbox около трех с половиной часов", - сказал он. "Ни у одного из нас не было проблем, ни лагов, ни разрывов связи. Только 4 минуты в очереди, чтобы войти в игру".



В то время как большинство игроков, особенно на ПК, похоже, получили отличный опыт игры в Diablo 4, не всем так повезло. Ряд игроков испытывают проблемы с подключением, как, например, TBE_RavagR, который рассказал, что "из-за постоянных сбоев ему удалось поиграть всего 15 минут". Вчера появились сообщения об очередях и кодах ошибок, не позволяющих игрокам принять участие в игре. К счастью, компания Blizzard признала наличие проблем и сообщила, что исправление уже готово. Но игроки уже нашли способ решить проблему.



Стоит также отметить, что поскольку это ранний доступ, в настоящее время в Diablo 4 играет лишь небольшая часть фанатов, а с выходом полной версии, которая начнет выходить через несколько дней, мы можем увидеть больше проблем со временем ожидания и задержками, поскольку количество игроков возрастет и нагрузка на серверы увеличится.