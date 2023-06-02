Игроки нашли решение проблемы Diablo 4 с "не найденной лицензией" ©

Ни одна онлайн-игра никогда не запускалась гладко, и это вдвойне относится к играм Blizzard. А к Diablo, возможно, втройне, учитывая наследие старого приятеля Error 37. Поскольку Diablo 4 поступила в ранний доступ для тех, кто сделал предварительный заказ, те из вас, кто играет на ПК, в основном смогли легко войти в игру, с переменной пятиминутной очередью. То же самое нельзя сказать о игроках на PlayStation.



Неожиданное сообщение об ошибке "Лицензия Diablo 4 не найдена" не позволило многим игрокам воспользоваться привилегиями раннего доступа, и Blizzard обратила внимание на эту проблему, заявив: "Команда сейчас разбирается в этом вопросе и сообщит, как только у нас будет больше информации".



Очевидно, что люди, которые выложили деньги за предзаказ Diablo 4, имеют действующие лицензии и должны иметь возможность войти в игру. Некоторым игрокам удалось убедить в этом PlayStation Network, выложив Blizzard дополнительные $1,99 за самый маленький пакет внутриигровой валюты. Что, безусловно, является нелепым решением.

К счастью, другие игроки нашли выход из ситуации, который ничего не стоит. Загрузив бесплатную игру, например Brawlhalla, демо-версию или что-нибудь из библиотеки PSN+, вы напомните консоли, что у вас действительно есть лицензия, и вас все-таки должны пустить в Санкруарий.