Activision Blizzard оштрафовали за микротранзакции в Diablo Immortal ©

Activision Blizzard оштрафована Комиссией по жалобам и правоприменению PEGI (Pan-European Game Information) за включение микротранзакций в ее мобильную игру Diablo Immortal 2022 года.

Это решение исходит от европейского совета по игровым рейтингам PEGI после переоценки рейтинга Diablo Immortal. Activision Blizzard вместе с издателем Hunt: Showdown Bounty Hunter — Plaion, были оштрафованы за неправильное раскрытие наличия микротранзакций в своих играх при раскрытии информации в PEGI для рейтинга игры. Это шокирующее упущение в случае с Diablo Immortal, учитывая, насколько это побуждает игроков тратить деньги на игру.

«Обе игры были опубликованы в 2022 году, и хотя они содержат платные случайные предметы (такие как лутбоксы или наборы карт), об этом не сообщалось PEGI, когда игры подавались на рейтинговую лицензию», — говорится в описании кейса. «Поскольку это равносильно нарушению правил, описанных в Кодексе поведения PEGI, Комитет по обеспечению соблюдения PEGI наложил на обе компании штраф в размере 5000 евро. Компании также предприняли немедленные действия по обновлению соответствующих списков магазинов и маркетинговых материалов».

Штраф всего в 5000 евро — это очень маленькая капля в море для такой компании, как Activision Blizzard; По оценкам Appmagic, только Diablo Immortal зарабатывала 1 миллион долларов в день после запуска. Тем не менее, это примечательная пощечина, которая, как можно надеется, побудит такие компании, как Activision Blizzard, быть более открытыми и честными в отношении наличия и актуальности микротранзакций в своих играх.