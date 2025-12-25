Diablo Immortal засияет зимней магией на празднике Ледяных Игл

В заснеженном Санктуарии в Diablo Immortal стартовал долгожданный праздник Ледяных Игл, превращающий привычные приключения в череду радостных событий. Это древнее торжество, посвящённое дружбе и щедрости, наполняет мир игры тёплой атмосферой зимних встреч и праздничного настроения.

Игроков встречают сияющие костры, особый музыкальный трек и красочное визуальное оформление, которые полностью погружают в зимнее волшебство. Уже при входе в игру можно получить первые уникальные награды — мгновенные повышения уровня и сезонные сокровища. Пропустили стартовый подарок? Не беда: его можно получить, выполнив специальное дополнительное задание.

Каждый день праздника предлагает новые испытания и ежедневные задачи, выполнение которых приносит очки прогресса для обмена на щедрые награды. Все задания сохраняются в течение 14 дней, что позволяет собирать коллекцию призов даже тем, кто не успевает заходить в игру каждый день.

Особое внимание уделено взаимодействию между игроками: во время Ледяных Игл можно создавать и отправлять праздничные открытки другим искателям приключений. Такие жесты доброй воли не только укрепляют дружеские связи, но и приносят награды отправителю и получателю. Праздник Ледяных Игл в Diablo Immortal дарит игрокам волшебство зимы, дружбу и возможность получить ценные призы, наполняя Санктуарий атмосферой настоящего праздника.