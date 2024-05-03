Разработчики Diablo Immortal опубликовали тизер нового класса

Разработчики Diablo Immortal распространили в социальных сетях тизер нового класса игры, который покажут 7 мая. Судя по раскопанным расторопными датамайнерами данным, представленный в тизере класс появится в играх серии Diablo впервые и будет способен применять умения связанные с водой и ветром.
Описание тизера гласит:
Из шквала рождается новый воин. Во вторник, 7 мая, состоится важный анонс, который навсегда изменит облик Санктуария. Вы готовы, искатели приключений?
Датамайн нового класса:
Друид: