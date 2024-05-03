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Diablo Immortal 02.06.2022
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
3.8 337 оценок

Разработчики Diablo Immortal опубликовали тизер нового класса

Solstice
Новости

Разработчики Diablo Immortal распространили в социальных сетях тизер нового класса игры, который покажут 7 мая. Судя по раскопанным расторопными датамайнерами данным, представленный в тизере класс появится в играх серии Diablo впервые и будет способен применять умения связанные с водой и ветром.

Описание тизера гласит:

Из шквала рождается новый воин. Во вторник, 7 мая, состоится важный анонс, который навсегда изменит облик Санктуария. Вы готовы, искатели приключений?

Датамайн нового класса:

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Talendor3
представленный в тизере класс появится в играх серии Diablo впервые и будет способен применять умения связанные с водой и ветром

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