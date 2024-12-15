Новая Dino Crisis на подходе? Capcom собирается возвращать забытые франшизы

Capcom удивила мир, объявив во время The Game Awards в прошлый четверг, 12-го числа, о возвращении двух любимых франшиз, которые были несколько забыты. Onimusha и Okami, безусловно, были двумя из анонсов, которые больше всего приветствовала широкая публика, тем самым породив ожидание того, что больше франшиз, которые не получали новых игр в течение многих лет, могут вернуться.
Capcom решила прояснить будущие намерения компании, опубликовав заявление на своем официальном сайте, в котором говорилось, что компания вернётся к забытым франшизам. В пресс-релизе, в котором подробно описывается запуск новых Onimusha и Okami, компания заявила:
В дополнение к регулярному выпуску крупных новых игр каждый год, Capcom фокусируется на возрождении бездействующих IP, которые не выпускались в последнее время. Компания работает над дальнейшим повышением ценности предприятия, используя свою богатую библиотеку контента, которая включает возрождение предыдущих IP, таких как две игры, анонсированные выше, для того, чтобы постоянно выпускать высокоэффективные, высококачественные игры. Capcom по-прежнему твердо привержена удовлетворению ожиданий всех пользователей, используя свои ведущие в отрасли возможности разработки игр для создания крайне увлекательных игровых впечатлений.
Поскольку Capcom намерена пойти по этому пути, разумно ожидать, что в будущем проснутся и другие спящие IP. Нет недостатка в франшизах, которые можно вернуть, например, всеми любимая Dino Crisis. Вы, вероятно, слышали это не раз, но компания обычно спрашивает фанатов о своем мнении с помощью анкет. Опрос Capcom показал, что сообщество хочет новую видеоигру Dino Crisis, за которой следуют Mega Man и Devil May Cry.
Понятно что это не Капком, но хотелось бы ремейка Сифон Фильтра с той эпохи.
Syphon Filter - это игра bend studio, тобиш сони. Да они скорее ремейк God of war 2018 года зделают нежели что то ремейкнуть из той эпохи PS2. Там выходили уже ексклюзивы из PS1 типа креш бандикут или спайро но не путайте - их Активижен делала
Именно "Сифоны" с первой "Плойки" были лучшими - части времен PS2 уже не так ощущались... Syphon Filter 2 - это была просто "бомба", самая любимая часть, отличная сюжетная кампания, да еще с шикарным сплитскрин-мультиплеером. Горе тому игроку, который не успевал подобрать М-79!..))))
Вот это вообще был бы огонь. Бесподобная серия.
Это мы ждём.
Жду ремейка Dino Crisis и его продолжение, в свое время она была на уровне первых частей RE
Дмц 3 ремейк во то да жирнооооо.
девил май црай?
После resident evil было бы логично сразу dino crisis выпустить, так как я думаю все и ждали, но никак не exoprimal. До сих пор помню загадки, интереснее чем в резике.
Было бы не плохо. От резидентов пора бы уже отдохнуть
Динку выпустят, ведь это изи мани. Просто они думают как лучше осовременить геймплей, чтобы передать те ощущения из ps1.
Пусть выпустят RE9, RE1R, RE0R, RECVR, RE5R, а потом что хотят делают
Те кто поставил минусы. Да, мне не интересно стрелять в динозавриков.
Долго будешь ждать все эти игры)))
Скачаешь мод на зомби вместо динозавров.
И пусть вернут Bionic Commando, Strider, Deep Down, Lost Planet и отменённые игры (DeVargas, USS Antarctica, Talisman от Games Workshop, Werewolf: The Apocalypse от White Wolf Publishing, Spyborgs (Team Alpha GO!), New Frontier, Dai Koukai Frontier, Resident Evil Outrage, Resident Evil Revelations 3 (с Ребеккой и Университетом), и Sammy vs. Capcom).
А как же ремейк Resident Evil 6?