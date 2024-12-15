Новая Dino Crisis на подходе? Capcom собирается возвращать забытые франшизы

Capcom удивила мир, объявив во время The Game Awards в прошлый четверг, 12-го числа, о возвращении двух любимых франшиз, которые были несколько забыты. Onimusha и Okami, безусловно, были двумя из анонсов, которые больше всего приветствовала широкая публика, тем самым породив ожидание того, что больше франшиз, которые не получали новых игр в течение многих лет, могут вернуться.

Capcom решила прояснить будущие намерения компании, опубликовав заявление на своем официальном сайте, в котором говорилось, что компания вернётся к забытым франшизам. В пресс-релизе, в котором подробно описывается запуск новых Onimusha и Okami, компания заявила:

В дополнение к регулярному выпуску крупных новых игр каждый год, Capcom фокусируется на возрождении бездействующих IP, которые не выпускались в последнее время. Компания работает над дальнейшим повышением ценности предприятия, используя свою богатую библиотеку контента, которая включает возрождение предыдущих IP, таких как две игры, анонсированные выше, для того, чтобы постоянно выпускать высокоэффективные, высококачественные игры. Capcom по-прежнему твердо привержена удовлетворению ожиданий всех пользователей, используя свои ведущие в отрасли возможности разработки игр для создания крайне увлекательных игровых впечатлений.

Поскольку Capcom намерена пойти по этому пути, разумно ожидать, что в будущем проснутся и другие спящие IP. Нет недостатка в франшизах, которые можно вернуть, например, всеми любимая Dino Crisis. Вы, вероятно, слышали это не раз, но компания обычно спрашивает фанатов о своем мнении с помощью анкет. Опрос Capcom показал, что сообщество хочет новую видеоигру Dino Crisis, за которой следуют Mega Man и Devil May Cry.