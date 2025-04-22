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Directive 8020 02.10.2025
Адвенчура, Ужасы, Космос
7.7 95 оценок

Supermassive Games представила трейлер Лауры Айзель - героини Directive 8020

IKarasik IKarasik

Разработчики из Supermassive Games опубликовали новый трейлер персонажа Лауры Айзель — одной из ключевых героинь предстоящей игры Directive 8020. Это научно-фантастический хоррор с элементами приключенческого повествования, входящий в антологию The Dark Pictures.

Лаура Айзель занимает пост старшего офицера миссии и играет важную роль в истории. Благодаря своему техническому гению и стратегическому мышлению, именно она стояла у истоков проекта Кассиопея, сопровождая его от чертежей до запуска.

Игроков ждёт напряжённое и мрачное путешествие, в котором решения героев будут иметь последствия. Directive 8020 выйдет 2 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

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