Вышел первый трейлер с демонстрацией трассировки пути в Directive 8020

NVIDIA выпустила новый трейлер игры Directive 8020, демонстрирующий эффекты трассировки пути, которые будут доступны на ПК. Этот короткий, но приятный трейлер даст вам представление о версии этой новой научно-фантастической игры ужасов на выживание с трассировкой пути.

DLSS 4 с многокадровой генерацией в сочетании с DLSS Super Resolution максимизирует производительность и качество изображения, предоставляя геймерам возможность активировать эффект иммерсивного прямого и непрямого освещения с трассировкой пути, который дополнительно усиливается реконструкцией лучей DLSS.

Supermassive Games выпустит Directive 8020 в 2026 году.