ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Directive 8020 1-й квартал 2026 г.
Адвенчура, Ужасы, Космос
7.2 122 оценки

Вышел первый трейлер с демонстрацией трассировки пути в Directive 8020

monk70 monk70

NVIDIA выпустила новый трейлер игры Directive 8020, демонстрирующий эффекты трассировки пути, которые будут доступны на ПК. Этот короткий, но приятный трейлер даст вам представление о версии этой новой научно-фантастической игры ужасов на выживание с трассировкой пути.

DLSS 4 с многокадровой генерацией в сочетании с DLSS Super Resolution максимизирует производительность и качество изображения, предоставляя геймерам возможность активировать эффект иммерсивного прямого и непрямого освещения с трассировкой пути, который дополнительно усиливается реконструкцией лучей DLSS.

Supermassive Games выпустит Directive 8020 в 2026 году.

11
3
Directive 8020
1-й квартал 2026 г.
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Vacheslav Ivanov

и куда смотреть?

4
Nick1906

у них что, антигравитационные костюмы? Кал какой-то пластилиновый, а не графоний.

2
askazanov

И где они, эти волшебные лучики?