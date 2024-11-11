Cool-Games продемонстрировала русскую озвучку Disco Elysium

Команда Cool-Games в конце прошлого года объявила о начале работы над русской озвучкой Disco Elysium. Однако после этого проект не получила никак новостей. Сегодня студия сообщила, что озвучка не заброшена и работа продолжается в закрытом режиме.

Чтобы продемонстрировать прогресс, Cool-Games выпустили 8-минутный геймплейный ролик.

Чтобы подтвердить это, мы решили поделиться небольшим роликом. По словам создателей, часть персонажей уже озвучена и они хотят довести озвучку хотя бы до демонстративной версии.