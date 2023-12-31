Команда Cool-Games анонсировала русскую озвучку ролевой игры Disco Elysium

Небольшая команда из студии COOL-GAMES, ответственная за русский дубляж таких игр как Fallout New Vegas, Vampyr и ещё ряд небольших проектов, анонсировала озвучку ролевой игры Disco Elysium. Пока без даты релиза.

Disco Elysium - это ролевая игра с открытым миром, разработанная и выпущенная эстонской студией ZA/UM для ПК в 2019 году. Игра была выпущена для PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch в 2021 году.

В игре игроки берут на себя роль детектива, который должен расследовать убийство в городе Ревашоль, находящемся в альтернативном XX веке. Игра фокусируется на диалогах и повествовании, а также предлагает игрокам широкий выбор вариантов развития своего персонажа.

Disco Elysium получила высокую оценку критиков и игроков за свой уникальный подход к жанру ролевых игр, а также за свой оригинальный мир и персонажей.