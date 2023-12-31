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об игре
Disco Elysium 15.10.2019
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
8.7 633 оценки

Команда Cool-Games анонсировала русскую озвучку ролевой игры Disco Elysium

butcher69
Новости

Небольшая команда из студии COOL-GAMES, ответственная за русский дубляж таких игр как Fallout New Vegas, Vampyr и ещё ряд небольших проектов, анонсировала озвучку ролевой игры Disco Elysium. Пока без даты релиза.

Disco Elysium - это ролевая игра с открытым миром, разработанная и выпущенная эстонской студией ZA/UM для ПК в 2019 году. Игра была выпущена для PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch в 2021 году.

В игре игроки берут на себя роль детектива, который должен расследовать убийство в городе Ревашоль, находящемся в альтернативном XX веке. Игра фокусируется на диалогах и повествовании, а также предлагает игрокам широкий выбор вариантов развития своего персонажа.

Disco Elysium получила высокую оценку критиков и игроков за свой уникальный подход к жанру ролевых игр, а также за свой оригинальный мир и персонажей.

23
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Fox534

Ну если вместо чтения, в игре мне надо будет просто слушать приятные голоса (как аудиокниги), да ещё и с возможностью регулировать скорость воспроизведения, то данный проект однозначно будет интересен, как минимум для ознакомления. А декламирования про себя, мне вполне хватило в молодости. Не одна сотня книг была освоена. Хватило.

8
Contriver

Та игра которой реально не хватает озвучки с ее количеством текста)

4
MaxBlacksmith

ООО это мы ждём!

2
Real Slim Shady

Наша озвучка самая лучшая озвучка в мире <3

0
Medya power

у меня постоянно эта ошибка

0
BENDJI

У меня всё норм. Проблема в браузере или кодеках.

0
BENDJI

Вот это круто, в Эллизиуме слишком много читанины, но ждать придётся года 3 минимум. CoolGames для Фолыча 4 уже лет 6 делают озвучку.

0
caramba1999

Сенуа сколько ждали????

-1
Lorenzo Lamas

Круто !!!

-2