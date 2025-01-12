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Disco Elysium 15.10.2019
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
8.9 927 оценок

SynthVoiceRu выпустил русскую нейро-озвучку для Disco Elysium

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь SynthVoiceRu выпустил русскую нейро-озвучку хорошего качества для детективной адвенчуры Disco Elysium от студии ZA/UM.

Действие Disco Elysium происходит в вымышленном городе Ревашоль, который когда-то пережил революцию и войну. Главный герой игры, полицейский-алкоголик с амнезией, расследует убийство и должен не только раскрыть преступление, но и вернуть воспоминания о своём прошлом и окружающем мире.

Озвучку уже можно скачать с нашего сайта:

Disco Elysium "Русская озвучка - Нейросетевой дубляж" [v1.0] {SynthVoiceRu}
14
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Alex Row

Вот спасибо! Теперь даже те, кого оттолкнуло большое количество текста смогут кайфануть в этой необычной игре

5
Комментарий удален
Кей Овальд

Ну, даже неплохо. Хотя я озвучку выключал и оставлял только для самых сюжетных моментов. Может, будут перепроходить когда и включу эту.

0
dexxxx123

книги не перепроходят, их перечитывают, даже такие херовые как дсколизун.

-2
GoliafJx

Это какой-то прикол гнобить Disco Elysium? Игра же шедевральная.

0
z8TiREX8z

Качественная озвучка! Нейросеть наше будущие, а парни с SynthVoiceRu молодцы!

-1
Пользователь ВКонтакте

Да вы задолбаетесь слушать, там тьма текста, если слушать прохождение займёт часов 100 // Назар Тимофеев

-1
dexxxx123

Ля, дисколизун и так-то не особо игра, а теперь когда ещё и читать не нужно... вапще писец, минус атмосфера с нейронкой этой, а атмосфера это все что есть у этого высера для быдланов и дегродов.

-2
Шаман Шаманыч

Одна из самых уебищных игр в моей коллекции, на равне с ТЛОУ2.

-10
dexxxx123

поддерживаю, но дисколизун это даже не игра, да и последние из лгбт 2 тоже не особо игра, а повесточное кинцо для недалеких.

-3
imizaka dexxxx123

А ты говоришь словами человека который способен мыслить самостоятельно и не ведешься за мнением большинства, ты точно не недалёкий 👍

2