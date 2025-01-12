SynthVoiceRu выпустил русскую нейро-озвучку для Disco Elysium

Как стало известно, пользователь SynthVoiceRu выпустил русскую нейро-озвучку хорошего качества для детективной адвенчуры Disco Elysium от студии ZA/UM.

Действие Disco Elysium происходит в вымышленном городе Ревашоль, который когда-то пережил революцию и войну. Главный герой игры, полицейский-алкоголик с амнезией, расследует убийство и должен не только раскрыть преступление, но и вернуть воспоминания о своём прошлом и окружающем мире.

Озвучку уже можно скачать с нашего сайта: