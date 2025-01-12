SynthVoiceRu выпустил русскую нейро-озвучку для Disco Elysium

Как стало известно, пользователь SynthVoiceRu выпустил русскую нейро-озвучку хорошего качества для детективной адвенчуры Disco Elysium от студии ZA/UM.
Действие Disco Elysium происходит в вымышленном городе Ревашоль, который когда-то пережил революцию и войну. Главный герой игры, полицейский-алкоголик с амнезией, расследует убийство и должен не только раскрыть преступление, но и вернуть воспоминания о своём прошлом и окружающем мире.
Озвучку уже можно скачать с нашего сайта:
Вот спасибо! Теперь даже те, кого оттолкнуло большое количество текста смогут кайфануть в этой необычной игре
Ну, даже неплохо. Хотя я озвучку выключал и оставлял только для самых сюжетных моментов. Может, будут перепроходить когда и включу эту.
книги не перепроходят, их перечитывают, даже такие херовые как дсколизун.
Это какой-то прикол гнобить Disco Elysium? Игра же шедевральная.
Качественная озвучка! Нейросеть наше будущие, а парни с SynthVoiceRu молодцы!
Да вы задолбаетесь слушать, там тьма текста, если слушать прохождение займёт часов 100 // Назар Тимофеев
Ля, дисколизун и так-то не особо игра, а теперь когда ещё и читать не нужно... вапще писец, минус атмосфера с нейронкой этой, а атмосфера это все что есть у этого высера для быдланов и дегродов.
Одна из самых уебищных игр в моей коллекции, на равне с ТЛОУ2.
поддерживаю, но дисколизун это даже не игра, да и последние из лгбт 2 тоже не особо игра, а повесточное кинцо для недалеких.
А ты говоришь словами человека который способен мыслить самостоятельно и не ведешься за мнением большинства, ты точно не недалёкий 👍