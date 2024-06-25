Disney Epic Mickey: Rebrushed выйдет 24 сентября

Disney Epic Mickey: Rebrushed выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam 24 сентября, объявили издатель THQ Nordic и разработчик Purple Lamp Studios.

Цифровые предварительные заказы доступны уже сейчас и включают 24 часа раннего доступа к игре 23 сентября, а также загружаемый контент «Costume Pack», в который входят костюмы «Пароходик Вилли», «Храбрый портняжка» и «Футбол» для Микки Мауса. «Costume Pack» также можно приобрести отдельно.

Disney Epic Mickey: Rebrushed воплощает магию Disney в ярком 3D-платформере. Этот прекрасный ремейк отправляет Микки Мауса в эпическое путешествие по Пустоши, царству забытых персонажей Disney. В роли Микки вы окунетесь в фантастический мир и, вооружившись краской и растворителем, создадите свое приключение и судьбу этого альтернативного мира.