Релизный трейлер аркадной гонки Disney Speedstorm ©

Disney Speedstorm, аркадная гонка, разработанная компанией Gameloft с участием персонажей из дома Микки Мауса, с сегодняшнего дня доступна в раннем доступе на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, что подтверждает эффектный стартовый трейлер, выпущенный по этому случаю.

Анонсированная чуть более года назад, игра Disney Speedstorm пытается взять формулу популярной Mario Kart и вписать ее в контекст игры с однопользовательским сегментом и захватывающими режимами локального и сетевого мультиплеера.

В первом случае мы столкнемся с Season Tour, карьерой, которая для каждого сезона будет представлять разных персонажей Disney или Pixar, с новым контентом, добавляемым циклически, в то время как в многопользовательском режиме мы сможем принять участие в свободных, частных и засекреченных соревнованиях, с некоторыми новыми опциями.

"Мы с нетерпением ждем запуска Disney Speedstorm и ценим все позитивные сообщения, которые мы получили от сообщества с момента анонса игры", - сказал Александр Адам, вице-президент и руководитель студии Gameloft Barcelona.

Последние несколько месяцев мы потратили на то, чтобы нанести последние штрихи на одну из самых важных игр в истории этой студии. Однако это лишь пресловутая верхушка айсберга: в ближайшие несколько недель нас ждет много нового контента!

"Наша цель - создавать отличные игры для наших поклонников, работая вместе с экспертами в самых разных жанрах, и мы тесно сотрудничали с командами Gameloft, чтобы создать такой опыт вождения, который был бы веселым, доступным и глубоким", - сказал Луиджи Приоре, вице-президент Disney, Pixar & 20th Century Games.

Увидеть, как персонажи Disney и Pixar сцепятся на старте долгожданного Disney Speedstorm с соревновательными высокоскоростными боевыми гонками - это нечто беспрецедентное для поклонников этих франшиз и наших игр.