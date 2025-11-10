AdHoc Studio представила трейлер финальных эпизодов игры Dispatch

Студия AdHoc Studio официально обнародовала трейлер к завершающим эпизодам игры Dispatch - седьмому и восьмому. Ролик уже доступен на официальных каналах студии.

Выход финальных эпизодов запланирован на 12 ноября 2025 года.

Что показали в трейлере?

В новом трейлере разработчики приоткрыли завесу над развязкой.

Конфликт внутри Я‑команды. После драматических событий шестого эпизода в команде разразился серьёзный кризис. Причина - Невидива ослушалась прямого приказа во время ключевой операции в 6 эпизоде, что привело к непредсказуемым последствиям и поставило под угрозу выполнение миссии. В трейлере показаны напряжённые диалоги: часть членов Я‑команды настаивает на исключении Невидивы из состава, считая её поступок недопустимым. Вопрос доверия теперь стоит особенно остро - удастся ли героине оправдать свои действия? Угроза от главного антагониста. Центральное место в ролике занимает сцена с Пологом - главным антагонистом истории. В диалоге с Меха Меном он произносит зловещую фразу: «Герои остались в прошлом». Эти слова, вероятно, раскрывают его глобальный замысел - полностью уничтожить наследие героев и переписать историю по своему усмотрению. Намеки на возрождение Меха Мена. В отдельных кадрах трейлера можно разглядеть фрагменты повреждённого костюма Меха Мена. Фанаты предполагают, что в финальных эпизодах герой сумеет вернуть себе боевую экипировку - именно в ней он выйдет на решающее противостояние с Пологом.

Особого внимания заслуживает намёк на то, что Полог всё это время предугадывал действия Я‑команды. Судя по фрагментам из трейлера и скрытым деталям в предыдущих эпизодах, антагонист не просто противостоял героям - он намеренно манипулировал событиями, словно играя с ними. В прошлых шести эпизодах он последовательно подводил команду к текущей ситуации, оставляя ложные следы и провоцируя конфликты. Теперь, когда Я‑команда оказалась на краю пропасти, Полог готов раскрыть свой истинный план.

Чего ждать от финальных эпизодов?

Трейлер оставляет множество вопросов:

удастся ли Невидиве сохранить место в Я‑команде;

как герои будут противостоять плану Полога;

какая судьба ждёт Меха Мена в грядущей развязке.

Разработчики подчёркивают, что седьмой и восьмой эпизоды станут кульминацией всей истории Dispatch.

График выхода эпизодов Dispatch

Для удобства напоминаем полный график релиза всех эпизодов игры: