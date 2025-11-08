Studii Net анонсировала актёрский состав для озвучки игры Dispatch

Студия приступила к анонсу актёрского состава для локализации новой игры Dispatch. Первым и, без сомнения, одним из самых значимых имён в списке стал Дмитрий Поляновский, которому доверена озвучка главного героя - Роберта Робертсона.

Для поклонников вселенной Marvel голос Дмитрия Поляновского уже хорошо знаком. Актёр ранее принимал участие в ряде знаковых проектов:

озвучил Рида Ричардса в фильме «Мультивселенная Безумия»

Также подарил голос Карателю в русском дубляже культового мультсериала «Человек‑паук» 1994 года.



Выбор Поляновского на роль Робертсона вызывает большой интерес. Его умение передавать тонкие эмоциональные оттенки и харизматичную манеру речи, вероятно, поможет раскрыть характер главного героя во всей полноте.

Пока студия не раскрывает полный список актёров, но обещает в ближайшие недели поделиться новыми именами. Поклонникам Dispatch остаётся следить за обновлениями и предвкушать встречу с героями игры но уже в русской озвучке.



