Studii Net анонсировала актёрский состав для озвучки игры Dispatch

Студия приступила к анонсу актёрского состава для локализации новой игры Dispatch. Первым и, без сомнения, одним из самых значимых имён в списке стал Дмитрий Поляновский, которому доверена озвучка главного героя - Роберта Робертсона.
Для поклонников вселенной Marvel голос Дмитрия Поляновского уже хорошо знаком. Актёр ранее принимал участие в ряде знаковых проектов:
озвучил Рида Ричардса в фильме «Мультивселенная Безумия»
Также подарил голос Карателю в русском дубляже культового мультсериала «Человек‑паук» 1994 года.
Выбор Поляновского на роль Робертсона вызывает большой интерес. Его умение передавать тонкие эмоциональные оттенки и харизматичную манеру речи, вероятно, поможет раскрыть характер главного героя во всей полноте.
Пока студия не раскрывает полный список актёров, но обещает в ближайшие недели поделиться новыми именами. Поклонникам Dispatch остаётся следить за обновлениями и предвкушать встречу с героями игры но уже в русской озвучке.
все что нужно знать он будет считать это халтуркой и озвучка будет гвняной или просто это украденый голос с помощью нейронки....
какой-то демонстрации отрывка из игры нет конечно же ....
4:27
@Его умение передавать тонкие эмоциональные оттенки и харизматичную манеру речи, вероятно, поможет раскрыть характер главного героя во всей полноте.@ угу камень эмоциональней
аывхзавыахъыаз, че за поколение которое помешано на нейросетях и не доверии к людям( Звук будут писать на самой крутой студии в Москве, а ты дальше сиди и пиши чушь в коментах бро. Посмотрим че ты скажешь когда первый эпизод релизнут)
и че это за "студия" подвальчик в метро?
а че так скукожились или лдонатов не набрали с пол лимона?
типа дип пздатейшая студия всея масква по пуказаписи? насмешил ладно молодец
Студия звукозаписи RavenCat, можешь и на это что то написать, посмеюсь с тебя) Если напишешь что то по типу "Украдут денег и запишут в подвале на старый микрофон" Будет еще смешнее
Ну значит примерно через год-полтора можно будет перепройти с русской озвучкой , если они её не забросят конечно.
Понятно, значит откладываем прохождение на потом)
Надеюсь, озвучивать будут не по субтитрам, там очень многое неправильно перевели и убрали кучу брани
С озвучкой будет супер просто
Уф, нет, спасибо, оригинальные голоса там просто топ, не считаю что какой-либо перевод их может передать
Я-то рассчитываю на скорейшее появление нейроозвучки, как только выйдет весь сезон полностью.