Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8 201 оценка

Studii Net анонсировала актёрский состав для озвучки игры Dispatch

Yota3301 Yota3301

Студия приступила к анонсу актёрского состава для локализации новой игры Dispatch. Первым и, без сомнения, одним из самых значимых имён в списке стал Дмитрий Поляновский, которому доверена озвучка главного героя - Роберта Робертсона.

Для поклонников вселенной Marvel голос Дмитрия Поляновского уже хорошо знаком. Актёр ранее принимал участие в ряде знаковых проектов:
озвучил Рида Ричардса в фильме «Мультивселенная Безумия»
Также подарил голос Карателю в русском дубляже культового мультсериала «Человек‑паук» 1994 года.

Выбор Поляновского на роль Робертсона вызывает большой интерес. Его умение передавать тонкие эмоциональные оттенки и харизматичную манеру речи, вероятно, поможет раскрыть характер главного героя во всей полноте.

Пока студия не раскрывает полный список актёров, но обещает в ближайшие недели поделиться новыми именами. Поклонникам Dispatch остаётся следить за обновлениями и предвкушать встречу с героями игры но уже в русской озвучке.

25
11
Комментарии:  11
Alex40001

все что нужно знать он будет считать это халтуркой и озвучка будет гвняной или просто это украденый голос с помощью нейронки....

какой-то демонстрации отрывка из игры нет конечно же ....

4:27

@Его умение передавать тонкие эмоциональные оттенки и харизматичную манеру речи, вероятно, поможет раскрыть характер главного героя во всей полноте.@ угу камень эмоциональней

4
Yota3301

аывхзавыахъыаз, че за поколение которое помешано на нейросетях и не доверии к людям( Звук будут писать на самой крутой студии в Москве, а ты дальше сиди и пиши чушь в коментах бро. Посмотрим че ты скажешь когда первый эпизод релизнут)

3
Alex40001 Yota3301

и че это за "студия" подвальчик в метро?

а че так скукожились или лдонатов не набрали с пол лимона?

типа дип пздатейшая студия всея масква по пуказаписи? насмешил ладно молодец

2
Yota3301 Alex40001

Студия звукозаписи RavenCat, можешь и на это что то написать, посмеюсь с тебя) Если напишешь что то по типу "Украдут денег и запишут в подвале на старый микрофон" Будет еще смешнее

2
Just-Name

Ну значит примерно через год-полтора можно будет перепройти с русской озвучкой , если они её не забросят конечно.

4
gorsbleyos

Понятно, значит откладываем прохождение на потом)

3
deadpool548

Надеюсь, озвучивать будут не по субтитрам, там очень многое неправильно перевели и убрали кучу брани

Mad_cloud

С озвучкой будет супер просто

Hajen69

Уф, нет, спасибо, оригинальные голоса там просто топ, не считаю что какой-либо перевод их может передать

gildemar

Я-то рассчитываю на скорейшее появление нейроозвучки, как только выйдет весь сезон полностью.