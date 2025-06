В Steam стала доступна демоверсия Dispatch от AdHoc Studio

Увы, но демка Dispatch без русского языка, однако в полную версию перевод должны будут завезти. Дают опробовать примерно 30 минут.

Сама игра напомним является первым проект от новой студии, состоящей из бывших разработчиков Telltale Games, которые после закрытия компании основали свою студию.

Dispatch разрабатывают те же люди, которые приложили свою руку к The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands.

Игра рассказывает о бывшем супергерое, который после неудачного задания становится диспетчером для суперзлодеев, принявших решение реабилитироваться.

На этот раз создатели решили поэкспериментировать и сделать не просто интерактивное кино, а смесь кино и стратегии, где будут классические кат-сцены с выборами, которые влияют на сюжет и моменты, когда нам предстоит управлять нашей командой злодеев, отправляя их на различные задания, используя карту города, а-ля This is the Police.

Первые впечатления от демки у игроков преимущественно положительные. На данный момент у нее аж 99% положительных обзоров. Хвалят игру за юмор, визуальный стиль, персонажей и крайне интригующую сюжетную завязку.

Полноценный релиз ожидается уже в этом году на консолях и PC.