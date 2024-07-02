Свежие скриншоты и концепт-арты российской RPG - Distortion

Молодая команда разработчиков Game Art Pioneers из России к радости многих отечественных геймеров держит свое слово. Студия обещала открыто освещать процесс разработки масштабной ролевой игры Distortion с элементами стратегии, и так и поступает. Авторы на официальных страничках в социальных сетях с завидной регулярностью публикуют внутриигровые скриншоты и детализированные концепт-арты. Свежая порция таких публикаций предлагает игрокам ознакомиться с разнообразным окружением Distortion.
Мир Distortion предложит игрокам необычное сочетание традиционной ролевой игры, элементов стратегии и нео-миддлпанка. Не все уголки планеты обладают пригодными для жизни условиями и плодородными почвами. Некоторые народы приспособились к выживанию в более суровой среде. Разработчикам еще предстоит много работы, но уже сейчас можно увидеть, как будут выглядеть местные болота и обитающие там монстры. Здешние создания напоминают мутировавших кабанов, которые явно не будут рады посторонним на своей территории. Кроме опасных монстров, авторы в комментариях под оригинальной публикацией намекают на существование милых кошек.
Напомним, ранее был показан детализированный процесс создания локаций в игре. Когда стоит ждать релиза Distortion, разработчики пока не сообщают. В качестве примерных сроков они указывают вероятный запуск раннего доступа в 2025-2026 году.
Очередной убийца ведьмака 3, а на деле смута
О нет
Кабаны из Готики 3!
Они вернулись! // Даниил Раушенбах
Выглядит как какой-то инди-винегрет из всего что попало - постапокалипсиса, фэнтези и проч. Сделать оригинально? Нет, в сотый раз сделаем то, что сто раз уже сделано до нас.
Кстати, бюджет игры 100 миллионов долларов (не шутка)
Концепт - будто сгенерировали через нейронки. Толком нихера непонятно, что там нарисовано. Концепт-арты служат некой основой или вдохновением, от которых исходят разработчики. Обычно детали или атмосферу проекта, каких-то отдельных элементов, они передают. Потому, если это не прям ранние концепты, на уровне скетч-набросков, там хватает интересных деталей, которые вполне можно разглядеть. Здесь же, хрен что рассмотришь. Только людей смотрящих на грязь. Буквально. Очень похоже на нейросеть
Судя по скриншоту - там можно будет резать свиней.
концепт нейроки ну такое
Биполярочка образовалась: женерик+ нейросеть(?). Тухлятина и размазня.
Совершенно нормальные фотографии около бетонки за 100км из Москвы