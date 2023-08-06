Стимпанковской ролевой стратегии Divinity: Dragon Commander, от разработчиков Baldur's Gate 3, исполнилось 10 лет ©

На данный момент бельгийская компания Larian Studios заслуженно "купается в лучах славы", благодаря релизу Baldur's Gate 3, однако 10 лет назад всё было не так радужно. Divinity: Dragon Commander - стратегия с ролевыми элементами, которая имела не самую простую историю разработки.

О выпуске Dragon Commander было объявлено 11 августа 2011 года. До этого момента Larian Studios называл игру «Проектом D», подобно тому, как Divinity: Original Sin назывался «Проект E». Dragon Commander был представлен журналистам на выставке Gamescom в 2011 году и привлек внимание своей новой идеей, которую часто описывают, как «драконы с реактивными ранцами».

Геймплей:

Dragon Commander задумывался одновременно с Divinity: Original Sin, после выхода Divinity II в 2009 году, поспешная разработка которой оставила Larian Studios в долгах. В то время в компании имелось всего около 30 штатных сотрудников. Ставка была сделана на 2 проекта, чтобы исправить сложную ситуацию. По словам генерального директора Larian Свена Винке, Dragon Commander изначально задумывался, как более крупный из двух одновременных проектов, а

Original Sin — как меньшая по размеру и более традиционная ролевая игра, выпущенная первой. Однако со временем Larian решили сосредоточить свои усилия на Divinity: Original Sin и расширили его, в результате чего средства были перераспределены из Dragon Commander, и он был выпущен в состоянии, которое Винке считал неудовлетворительным. По словам генерального директора, Larian «убил» Dragon Commander, выпустив его слишком рано, однако спасение могло найтись, если бы Divinity: Original Sin хорошо себя показал в продаже. Как покажет дальнейшая история, компания с годами только окрепла.

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