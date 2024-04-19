Инсайдер рассказал о состоянии Tom Clancy's The Division: Heartland

Надежный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что его часто спрашивают о судьбе многопользовательского шутера Tom Clancy's The Division: Heartland. Журналист успокаивает геймеров: Ubisoft не отменила игру, но со времен последнего показа сильно ее переработала. Хендерсон пообещал позже рассказать больше, но хочет окончательно прояснить все детали.

Tom Clancy's The Division Heartland анонсировали еще в мае 2021 года. Это условно-бесплатный мультиплеерный шутер с элементами выживания. Игра выйдет на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One. Когда именно это произойдет, пока неизвестно: Heartland уже получила возрастной рейтинг на Тайване, но точных сроков разработчики пока не называли.