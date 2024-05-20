Появилась запись геймплея отмененной Tom Clancy's The Division: Heartland

Недавно стало известно, что студия Ubisoft отказалась от разработки нового бесплатного шутера The Division: Heartland. А теперь можно посмотреть на игровой процесс, который утек некоторое время назад.

Похоже, The Division: Heartland должна была стать отдельной игрой формата Тёмной Зоны, в которой игроки сражаются друг с другом борясь за уникальный лут. Также им бы противостояли PvE-соперники, эвакуация, укрытия и все стандартное для серии имеется и здесь.

Говорят, что The Division: Heartland делали несколько лет, про причину отмены проекта не рассказывается.