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Tom Clancy's The Division: Heartland игра отменена
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.5 71 оценка

Появилась запись геймплея отмененной Tom Clancy's The Division: Heartland

KoRnEr
Новости

Недавно стало известно, что студия Ubisoft отказалась от разработки нового бесплатного шутера The Division: Heartland. А теперь можно посмотреть на игровой процесс, который утек некоторое время назад.

Похоже, The Division: Heartland должна была стать отдельной игрой формата Тёмной Зоны, в которой игроки сражаются друг с другом борясь за уникальный лут. Также им бы противостояли PvE-соперники, эвакуация, укрытия и все стандартное для серии имеется и здесь.

Говорят, что The Division: Heartland делали несколько лет, про причину отмены проекта не рассказывается.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
bysaturn

Вот бы саму Ubisoft отменили. Раньше думал, что больше всего ненавижу ЕА, но ошибался.

3
Озверин

Опять кто-то месяцами кранчил, чтоб потом продюсеры взяли и зарубили игру.

вот бы отмененные игры разбирали на ассеты и отдавали инди-разрабам. а то сами Юбики вряд ли найдут применение хоть чему-то вовремя.
По-моему, опыт Парагона был хоть немного не таким горьким засчет распоряжения ресурсами после закрытия.

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Без негатива

А полтора инвалида из инди сектора будут вымучивать 10 лет после чего выйдет непонятно что

0
Озверин Без негатива

может, хоть научатся чему-то и нормальную работу найти получится.

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Без негатива Озверин

Ага, в юбисофт или майкрософт после чего их закроют не дождавшись релиза

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UndisturbedDelbert

Теперь ясно почему отменили()

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вупсич пупсич

Да рвота как и все дивизии. Купил первую и пожалел, шлак еще тот и параша.

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