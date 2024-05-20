Появилась запись геймплея отмененной Tom Clancy's The Division: Heartland

Недавно стало известно, что студия Ubisoft отказалась от разработки нового бесплатного шутера The Division: Heartland. А теперь можно посмотреть на игровой процесс, который утек некоторое время назад.
Похоже, The Division: Heartland должна была стать отдельной игрой формата Тёмной Зоны, в которой игроки сражаются друг с другом борясь за уникальный лут. Также им бы противостояли PvE-соперники, эвакуация, укрытия и все стандартное для серии имеется и здесь.
Говорят, что The Division: Heartland делали несколько лет, про причину отмены проекта не рассказывается.
Вот бы саму Ubisoft отменили. Раньше думал, что больше всего ненавижу ЕА, но ошибался.
Опять кто-то месяцами кранчил, чтоб потом продюсеры взяли и зарубили игру.
вот бы отмененные игры разбирали на ассеты и отдавали инди-разрабам. а то сами Юбики вряд ли найдут применение хоть чему-то вовремя.
По-моему, опыт Парагона был хоть немного не таким горьким засчет распоряжения ресурсами после закрытия.
А полтора инвалида из инди сектора будут вымучивать 10 лет после чего выйдет непонятно что
может, хоть научатся чему-то и нормальную работу найти получится.
Ага, в юбисофт или майкрософт после чего их закроют не дождавшись релиза
Теперь ясно почему отменили()
Да рвота как и все дивизии. Купил первую и пожалел, шлак еще тот и параша.