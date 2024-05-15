Tom Clancy's The Division Heartland отменена

Ubisoft прекратила разработку бесплатной многопользовательской игры на выживание Tom Clancy’s The Division Heartland, разработанной Red Storm Entertainment, сообщила компания в своем последнем финансовом отчете.
«В рамках усилий Ubisoft по оптимизации своей деятельности и адаптации к развивающимся рыночным тенденциям были проведены дальнейшие реорганизации внутри глобальных издательских команд, как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который теперь разделен на три центра взаимодействия, так и на центральном уровне»., - говорится в сообщении.
«Кроме того, в связи с возросшей избирательностью своих инвестиций, Ubisoft решила остановить разработку The Division Heartland и перераспределила ресурсы на более крупные проекты, такие как XDefiant и Rainbow Six».
Tom Clancy’s The Division Heartland изначально планировалось выпустить для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, ПК и облака.
Как достали балаболы... хоть что-то нормальное доведите до конца.
просто дайте им по морде или что там у этих "многогендерных" на её месте, возможно начнут что-то делать а не балаболить годами и отвечать сарказмом и угрозами на видосы на ютубе где их раскатывают по пунктам за их днищенство