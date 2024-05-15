Tom Clancy's The Division Heartland отменена

Условно-бесплатная игра, основанная на вселенной шутеров-лутеров от студии Ubisoft Massive. В этой вселенной человечество пострадало от смертельного вируса оспы, который распространился по всему миру. Игра рассказывает новую историю и позволяет увидеть этот мир под другим углом. За разработку игры отвечала студия Red Storm, которая помогала разрабатывать The Division и Division 2, а также работала над другими играми из серии Tom Clancy's, например, Ghost Recon: Future Soldier.