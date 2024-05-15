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Tom Clancy's The Division: Heartland игра отменена
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.6 71 оценка

Tom Clancy's The Division Heartland отменена

monk70
Новости

Ubisoft прекратила разработку бесплатной многопользовательской игры на выживание Tom Clancy’s The Division Heartland, разработанной Red Storm Entertainment, сообщила компания в своем последнем финансовом отчете.

«В рамках усилий Ubisoft по оптимизации своей деятельности и адаптации к развивающимся рыночным тенденциям были проведены дальнейшие реорганизации внутри глобальных издательских команд, как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который теперь разделен на три центра взаимодействия, так и на центральном уровне»., - говорится в сообщении.

«Кроме того, в связи с возросшей избирательностью своих инвестиций, Ubisoft решила остановить разработку The Division Heartland и перераспределила ресурсы на более крупные проекты, такие как XDefiant и Rainbow Six».

Tom Clancy’s The Division Heartland изначально планировалось выпустить для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, ПК и облака.

-6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Как достали балаболы... хоть что-то нормальное доведите до конца.

2
Niko71790

просто дайте им по морде или что там у этих "многогендерных" на её месте, возможно начнут что-то делать а не балаболить годами и отвечать сарказмом и угрозами на видосы на ютубе где их раскатывают по пунктам за их днищенство

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