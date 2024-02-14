Свежий трейлер файтинга DNF Duel демонстрирует нового DLC-бойца

Компании Nexon и Arc System Works представили четвертого DLC-бойца для DNF Duel, который войдет в сезонный пропуск файтинга, и это не кто иной, как праведный Monk.

Monk присоединился к трем другим персонажам сезонного пропуска, выпущенным к настоящему времени для DNF Duel, а именно Spectre, Brawler и Battle Mage.

Дата выхода Monk пока не известна, но, скорее всего, он появится в этом или следующем месяце, если верить графику, которого Nexon и Arc System Works придерживались в отношении трех предыдущих персонажей.

В коротком тизере мы видим праведную ярость Monk, который готовится нанести карающий удар с помощью механической перчатки.

Если вы еще не знакомы с DNF Duel, то это файтинг один на один, принадлежащий к чрезвычайно успешной франшизе Dungeon and Fighter от Nexon.

DNF Duel уже доступна для PC через Steam, а также для консолей PlayStation и Nintendo Switch.