Авторы приключенческой образовательной игры Dolphin Spirit - Ocean Mission показали первый геймплейный тизер ©

Dolphin Spirit - Ocean Mission, предстоящая образовательная приключенческая игра от разработчика Magic Pockets и издателя Microids, получила свой первый геймплейный тизер.

Выход Dolphin Spirit - Ocean Mission запланирован на 28 сентября 2023 года. Любопытно, что сегодняшний тизер был сопровожден новым твитом, в котором вместо этого указано, что релиз в США состоится 17 октября 2023 года. Игра будет доступна на ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.

Часто бывает трудно найти баланс между весельем и познавательной историей. Франшиза Assassin's Creed всегда балансировала между этим удивительно хорошо, и только вчера стало известно, что в Assassin's Creed Mirage появится функция "История Багдада", разработанная с помощью знающих экспертов.

Dolphin Spirit - Ocean Mission имеет оттенок фантазии, что полезно, а взаимодействия с животными выглядят очень душевно и мило. В обстановке чувствуется определенная индивидуальность, а на странице игры в Steam упоминается, что игроки могут узнать больше о фольклоре.

Однако Dolphin Spirit - Ocean Mission ориентирована на младшую аудиторию, и результат кажется немного похожим на стандартную образовательную программу. Графика не дотягивает до уровня современных стандартов, а случайные игроки, которые немного старше, могут испытывать трудности с ответом, если только они не являются любителями животных.