Пиксельная мафия в деле - в Steam появилась необычная игра Don Duality ©

Отличная новость для всех фанатов фильмов и игр посвящённых тематике мафии, в эпоху ее расцвета. Примерьте на себя роль мирного владельца небольшого ресторанчика, являющегося Доном мафии в новом необычном симуляторе Don Duality.

Игра представляет собой симулятор управления заведением, как "легальной" его части, так и "подпольной" (в данном случае, буквально). Игрокам предстоит не только участие в разборках с другими семьями и группировками, но и выполнение просьб простых жителей, пришедших искать утешения и справедливости у уважаемого Дона. А ведь нужно не забывать эффективно отмывать полученные приступным путем средства — лишнее внимание со стороны закона вам не нужно.

Стильная пиксельная графика, приятный юмор и мафия — что еще нужно для счастья? Например, бесплатный пролог, который будет доступен в Steam уже завтра! А если есть желание получить доступ к бета-версии игры, то нужно добавиться в друзья к разработчику и вежливо попросить, написав сообщение "Greetings, I am participating in the closed beta for Don Duality.". Главное не сделать этого без уважения, и не во время свадьбы его дочери.