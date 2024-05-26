По данным Джеза Кордена, The Coalition помогла Obsidian перевести ролевую игру Avowed на Unreal Engine 5.3

Согласно тому, что рассказал редактор Windows Central Джез Корден в сообщении, опубликованном в Twitter/X, Obsidian Entertainment сотрудничала с The Coalition и технической командой Xbox Game Studios, чтобы перенести долгожданную фэнтезийную ролевую игру Avowed на Unreal Engine версии 5.3.
Доступный с конца 2023 года, Unreal Engine 5.3 развивает графический движок Epic, добавляя целый ряд улучшений, оптимизаций и передовых технологий, позволяющих разработчикам по всему миру создавать еще более захватывающие интерактивные впечатления.
Таким образом, обновление Unreal Engine до версии 5.3 должно было позволить Obsidian еще больше улучшить и усовершенствовать графику и производительность Avowed как на ПК, так и на Xbox Series, с улучшениями в плавности, детализации окружающей среды и системы освещения, а в качестве анимации и, будем надеяться, отзывчивости боевой системы.
По всей вероятности, мы узнаем больше об этом во время Xbox Games Showcase 2024, которая состоится 9 июня.