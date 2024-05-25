Утечка скриншота Star Wars Outlaws, скорее всего, подтверждает наличие Штурмовиков смерти

В сеть просочился новый скриншот из нового геймплейного/инженерного трейлера Star Wars Outlaws. На этом снимке запечатлен Штурмовик смерти (Death Troopers), что, скорее всего, означает, что эти враги будут присутствовать в новой игре Star Wars.
Скорее всего, Ubisoft представит новый трейлер в следующем месяце. Это произойдет 10 июня, когда Ubisoft проведет мероприятие Forward June 2024 Showcase. Тогда же мы увидим первый геймплейный трейлер Assassin's Creed: Shadows. А поскольку Star Wars: Outlaws выйдет позже в этом году, можно ожидать и расширенного взгляда на игру.
События Star Wars Outlaws разворачиваются между событиями "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". В этой игре игрокам предстоит исследовать различные планеты галактики, как легендарные, так и новые. Игрокам предстоит взять на себя роль Кей Весс, начинающей преступницы, ищущей свободу и средства, чтобы начать новую жизнь. Вместе с Весс игроки будут сражаться, воровать и пытаться обхитрить преступные синдикаты галактики, вступая в ряды самых разыскиваемых преступников галактики.
Да плевать вообще. Лучше бы модельку и лицо бабы гг привели в норму. Хотя тут скорее всего вся надежда на моды будет
Просто сет брони оденешь с масочкой и норм будет, считай как пакет на голову
согласен, всегда надеваю девушкам на головы пакет, а то уж больно на женщин смахивают
Если бы тебе не показали реальное лицо девушки, ты бы так не ныл. Вполне симпатичная вышла, но увы у тебя 0 мнения своего, пешка.
Нытики борцы со справедливостью собрались.
Кстати - согласен. Модель, с которой внешность рисовали - вполне ничего, симпатяжка. А вот героиню сделали страшнее оригинала...
Утечка скриншота
Они не могли нормально лицо главной героине сделать с настоящей девченки!Или в чем проблема?Спецом ей жабьи черты добавили!