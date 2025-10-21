Donkey Kong Bananza получит ежемесячные события - первым станет "Chip Fever"

Nintendo объявила о запуске ежемесячных временных событий для загружаемого контента «DK Island + Emerald Rush» к игре Donkey Kong Bananza. Первое мероприятие, получившее название «Chip Fever», стартует 28 октября в 11:00 (МСК) и продлится до 4 ноября 09:59 (МСК).

Во время событий игроки смогут участвовать в особых испытаниях Emerald Rush, где стандартные правила будут изменены. Каждое испытание вводит фиксированные условия, включая набор доступных Emerald Perks и награды, получаемые из окаменелостей и Banandium Gems. Выбор бонуса остаётся за игроком, но доступные варианты не меняются на протяжении всей попытки, что добавляет состязательности и элемент стратегии.

За выполнение целевых условий испытаний можно будет получить уникальные статуи персонажей и Banandium Chips, которые затем обмениваются на стандартные статуи. Игрокам разрешено повторять испытания неограниченное количество раз в течение всего события, что даёт шанс всем собрать желаемые трофеи.

Во время первого ивента «Chip Fever» фанаты смогут разблокировать статуи Энгарда и Kong Bananza, исследуя обновлённую DK Island.

Donkey Kong Bananza доступна на Nintendo Switch 2, продолжая долгую историю франшизы, начавшуюся ещё в 1981 году. С тех пор серия прошла путь от классических аркадных платформеров до современных приключенческих и ритм-игр, оставаясь одной из визитных карточек Nintendo.