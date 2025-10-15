Doom - Мультиплеер в браузере

Встречайте самый настоящий классический мультиплеерный Doom в браузере, который мы сегодня с большой радостью добавили в наш DosZone Multiplayer Hub.

Игра работает по протоколу IPX (технологии предков ), в наш JS-DOS эта функция давно заложена, что позволяет ей работать поверх WebRTC стека. Это открывает нам возможность сделать кучу классных мультиплеерных игр прямо в браузере, чем мы и займемся в ближайшее время. Doom это наш первопроходец и обкатка технологии.

Особенности:

- самый настоящий мультиплеерный первый Doom под DOS в ваших браузерах

- 3 эпизода для кооперативного прохождения

- 26 арен для режима Deathmatch

- создание собственного сервера

ВАЖНО!

Когда вы создаете игру, например на 4 человек, то игра не начнется пока в нее не войдут все четверо! Так это работает во всех режимах и изначально заложено в игру!



Видео с нашим внутренним тестированием перед релизом:

А теперь залетаем тестировать! Сегодня началась новая эра браузерного ретрогейминга

ПОИГРАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ