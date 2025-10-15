ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 1 130 оценок

Doom - Мультиплеер в браузере

Carter54 Carter54

Встречайте самый настоящий классический мультиплеерный Doom в браузере, который мы сегодня с большой радостью добавили в наш DosZone Multiplayer Hub.

Игра работает по протоколу IPX (технологии предков ), в наш JS-DOS эта функция давно заложена, что позволяет ей работать поверх WebRTC стека. Это открывает нам возможность сделать кучу классных мультиплеерных игр прямо в браузере, чем мы и займемся в ближайшее время. Doom это наш первопроходец и обкатка технологии.

Особенности:
- самый настоящий мультиплеерный первый Doom под DOS в ваших браузерах
- 3 эпизода для кооперативного прохождения
- 26 арен для режима Deathmatch
- создание собственного сервера

ВАЖНО!
Когда вы создаете игру, например на 4 человек, то игра не начнется пока в нее не войдут все четверо! Так это работает во всех режимах и изначально заложено в игру!

Видео с нашим внутренним тестированием перед релизом:

А теперь залетаем тестировать! Сегодня началась новая эра браузерного ретрогейминга

ПОИГРАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ

Источник  
7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий