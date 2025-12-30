Чжао покоряет сердца в новом видео Zenless Zone Zero

Разработчики Zenless Zone Zero представили свежий анимационный ролик «Кроличья комнатка беззаботности», посвящённый милой и хитрой Чжао. Героиня снова подтверждает свой статус Непобедимой легенды «Крампуса», поднимаясь на вершину рейтингов.

В видео Чжао использует свою природную харизму и онлайн-программу психологической поддержки, чтобы вывести на чистую воду преступника. Сюжет неожиданно разворачивается: после разоблачения персонаж сталкивается с Чжао прямо на пороге… вооружённой огромным тесаком.

«Кроличья комнатка беззаботности» стала ещё одним подтверждением того, что Чжао — не только любимица игроков, но и одна из самых запоминающихся героинь игры.