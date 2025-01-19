DOOM запустили в Microsoft Word

Легендарный шутер DOOM, который уже запускали на микроволновках, тестах на беременность и даже банкоматах, теперь доступен прямо в Microsoft Word. Энтузиаст с Github, создал специальный docm-файл, который позволяет буквально пройти игру, не покидая текстового редактора.

Файл использует макросы для воссоздания игрового процесса. Открывая документ, пользователь видит полноценный игровой интерфейс DOOM, где можно передвигаться, стрелять и взаимодействовать с игровым миром. Все это работает внутри Word, превращая привычный инструмент для написания документов в арену для виртуальной битвы.

Этот проект в очередной раз доказывает, что творчество фанатов DOOM не знает границ. Игру уже запускали на самых невероятных устройствах, но теперь она добралась и до офисного ПО. Для запуска достаточно включить поддержку макросов в Word, хотя стоит помнить, что подобные эксперименты могут нести потенциальные риски для системы.

Пока остается загадкой, что будет следующим: DOOM в Excel или PowerPoint? В любом случае, культовый шутер продолжает вдохновлять энтузиастов на новые и необычные эксперименты.



Попробовать DOOM в Microsoft Word можно по этой ссылке.