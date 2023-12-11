Фил Спенсер поздравил с днем рождения "игру, которая навсегда изменила видеоигры"

Немногие игры оказали такое влияние на свои жанры, каким является DOOM для шутеров от первого лица, поэтому неудивительно, что многие представители индустрии пишут в сети о 30-летии франшизы. Впрочем, теперь права на игру принадлежат Microsoft, и Фил Спенсер (Phil Spencer & co.) уже успел поздравить свою новую игру с днем рождения в социальных сетях.

Босс Xbox назвал DOOM "игрой, которая навсегда изменила видеоигры" в своем личном сообщении в Х, посвященном юбилею:

Поздравляю с 30-летним юбилеем DOOM, которая навсегда изменила видеоигры.

Аарон Гринберг (Aaron Greenberg) из отдела Xbox также написал об этом знаменательном достижении, назвав несколько известных игр для Xbox, которые были вдохновлены эпохальным шутером от id Software:

Поздравляем всех, кто внес свой вклад в создание DOOM за последние 30 лет. Запомните то чувство, когда вы впервые ощутили магию этого FPS. Без DOOM у нас не было бы Halo, Gears и многих других замечательных шутеров.

Они оба правы - DOOM действительно сформировал жанр шутера от первого лица, каким мы его знаем сегодня, так что он абсолютно заслуживает такой высокой оценки, которую получает в день своего рождения. С днем рождения DOOM, Halo и Call of Duty во многом обязаны тебе своим успехом!