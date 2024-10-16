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Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 991 оценка

В Telegram теперь можно играть в настоящий DOOM

Simple Jack
Новости

Студия Axiom Game Labs решила доказать, что платформа мини-приложений в Telegram не ограничивается только тапалками и прочими криптовалютными кликерами. Это довольно мощная площадка, которая позволяет запускать вполне годные игры. В качестве примера они запустили культовый шутер DOOM.

Любой желающий может поиграть в классический DOOM прямо в мессенджере Telegram. Для этого нужно запустить бота. Стоит отметить, что разработчики смогли сделать очень комфортное сенсорное управление для такого типа игр.

Команда Axiom Game Labs подчеркнула, что Doom — просто демонстрация возможностей мини-приложений в Telegram. В будущем они обещают выпускать классические игры прямо в мессенджере.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Great-heartedElio

чёт вертится значок поворота телефона, и ничего не происходит

0
KillMeSylarS

автоповорот вырубил

1
Алан Битаров

Так это перенос на Unity, а не полноценный порт. Нафиг тогда такое нужно.

0
DarkAdam

Ахаха, ждём Half-Life 2 в телеграм

0
SharpDuke

А я думал, что телега только для порно-тиктоков нужна

0