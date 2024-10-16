В Telegram теперь можно играть в настоящий DOOM

Студия Axiom Game Labs решила доказать, что платформа мини-приложений в Telegram не ограничивается только тапалками и прочими криптовалютными кликерами. Это довольно мощная площадка, которая позволяет запускать вполне годные игры. В качестве примера они запустили культовый шутер DOOM.
Любой желающий может поиграть в классический DOOM прямо в мессенджере Telegram. Для этого нужно запустить бота. Стоит отметить, что разработчики смогли сделать очень комфортное сенсорное управление для такого типа игр.
Команда Axiom Game Labs подчеркнула, что Doom — просто демонстрация возможностей мини-приложений в Telegram. В будущем они обещают выпускать классические игры прямо в мессенджере.
чёт вертится значок поворота телефона, и ничего не происходит
автоповорот вырубил
Так это перенос на Unity, а не полноценный порт. Нафиг тогда такое нужно.
Ахаха, ждём Half-Life 2 в телеграм
А я думал, что телега только для порно-тиктоков нужна