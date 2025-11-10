Вышел первый превью-релиз UZDoom, идейного наследника GZDoom

После раскола команды разработчиков популярного порта GZDoom, часть команды сформировала новый проект под названием UZDoom. Недавно они представили первый предварительный релиз, который является прямым продолжением GZDoom 4.14.2 и содержит ряд важных улучшений.

Новая версия получила номер UZDoom 4.14.3, сохранив преемственность в нумерации. Разработчики называют это обновление критически важным, поскольку оно включает многочисленные исправления безопасности. Одной из ключевых целей проекта является решение давних спорных вопросов в сообществе, а также изменение настроек по умолчанию, чтобы приблизить визуальный стиль к оригинальному Doom и упростить конфигурацию для новых игроков, которых могло отпугнуть огромное количество опций.

Среди изменений можно отметить снижение общей громкости по умолчанию, чтобы избежать перегрузки звука, и более сбалансированные стандартные настройки между классическим и современным видами. Были добавлены новые игровые курсоры, исправлены ошибки с зацикливанием звука при сворачивании игры, некорректным применением громкости к музыке при запуске и неправильным отображением текстур на автомапе. Кроме того, была решена проблема с неверным воспроизведением музыки в плохих концовках Strife и исправлено множество других мелких багов, связанных с графикой, скриптами и игровым процессом.

Опробовать UZDoom можно, скачав свежую версию прямо на сайте по ссылке выше.