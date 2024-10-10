Легендарному шутеру DOOM 2 сегодня исполняется 30 лет....

10 октября 1994 года компания id Software выпустила DOOM 2, также известную как DOOM 2: Hell on Earth, одну из самых легендарных и важных экшен-игр от первого лица в истории, которой сегодня исполняется 30 лет.

После первой игры DOOM, выпущенной в декабре 1993 года, игры, которая навсегда изменила жанр шутеров от первого лица, менее чем через год вышел сиквел, который был больше и лучше оригинала, усовершенствовав формулу до неожиданных пределов. Основными нововведениями стали более крупные и запутанные уровни с вдвое большим количеством различных врагов, а также добавление мифического супердробовика и нового усиления - мегасферы.

DOOM 2 также значительно улучшил многопользовательский режим с такими режимами, как Deathmatch и кооператив для двух игроков, а также добавил функциональность локальной сети (LAN), что сделало его новаторской и очень важной игрой в расширении этого способа игры. Она также сыграла очень важную роль в создании экосистемы вокруг видеоигр, способствуя созданию сообществом пользовательских уровней и модов.

Первоначально выпущенная для MS-DOS (ПК), она была портирована на PlayStation (1995), SEGA Saturn (1997) и даже Game Boy Advance (2002), а игра в своей классической версии в настоящее время доступна на ПК, а с 2019 года — на PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Совсем недавно, 8 августа, вышел сборник DOOM + DOOM 2.

Он включает в себя обе игры, а также все их расширения и новый эпизод под названием Legacy of Rust, который они создали совместно idSoftware, MachineGames и Nightdive Studios. В общей сложности он включает 187 карт миссий и 43 карты Deathmatch для обеих игр, а также улучшенную графику, улучшенную музыку и многое другое, что делает его лучшим способом насладиться этими классическими играми прямо сейчас.

Напоминаем, что в 2025 году сага продолжится DOOM: The Dark Ages, приквелом к ​​DOOM (2016) и DOOM Eternal (2020), который снова станет безумным экшеном от первого лица, но теперь со средневековым сеттингом, в котором мы столкнемся с новыми типами врагов, будем использовать оружие, никогда ранее не встречавшееся в саге, например, метательный щит, и даже будем сражаться в битвах, управляя мощным мехом и летающим драконом.