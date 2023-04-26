Для Doom 3 выпущен мод Hi Def 4.0, улучшающий монстров

Моддер y2keeth сообщил о новой версии графического мода для Doom 3, Hi-Def, которая в настоящее время доступна для скачивания.
В новой версии можно увидеть огромное улучшение монстров в игре. Например, их головы теперь имеют больше полигонов (они выглядят намного лучше, чем их ванильная версия) и имеют более детализированные текстуры.
Это обязательный мод для всех, кто хочет переиграть эту хоррор-игру Doom. Вы можете скачать Doom 3 Hi-Def 4.0 отсюда. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов из него.
Не плохо.
Круче Абсолют HD мода,на Дум 3 нету
Мод неплохой, но сам движок уже устарел настолько, что никакие моды его не спасают, увы! Если бы вышел официальный ремастер на новом движке, а лучше даже ремейк, купил бы сразу, ибо DOOM 3 - это для меня настоящая классика!