Для Doom 3 выпущен мод Hi Def 4.0, улучшающий монстров ©

Моддер y2keeth сообщил о новой версии графического мода для Doom 3, Hi-Def, которая в настоящее время доступна для скачивания.

В новой версии можно увидеть огромное улучшение монстров в игре. Например, их головы теперь имеют больше полигонов (они выглядят намного лучше, чем их ванильная версия) и имеют более детализированные текстуры.

Это обязательный мод для всех, кто хочет переиграть эту хоррор-игру Doom. Вы можете скачать Doom 3 Hi-Def 4.0 отсюда. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов из него.