Фанаты Dota 2 нашли намеки на нового героя - Лягушку-Барда

Фанаты Dota 2 уверены, что следующим героем игры станет Лягушка-Бард. Первые догадки появились еще летом, когда в обновлении нашли головастиков и лягушек среди нейтральных крипов. Позже датамайнеры заметили в файлах игры умения с названиями вроде toad_battle_croak и toad_tongue, а также отдельную панель способностей под названием LuteHero.

Интерес усилили события в «Доте» и реплики героев, которые, по мнению аналитиков, напрямую намекали на нового персонажа. А в конце сентября на тестовом сервере игры действительно обнаружили Лягушку-Барда с ID 155, что фактически подтверждает его появление.

Когда именно Valve выпустит героя, пока неизвестно. Даже появление на тесте не гарантирует скорого релиза — разработчикам может потребоваться время на доработку. Игроки ждут новостей после окончания события «Диковинки Квортеро» 5 ноября, надеясь хотя бы на балансный патч или анонс свежего контента.