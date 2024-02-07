Игрок Donk стал первым по итогам группового этапа IEM Katowice 2024

Данил "Donk" Крышковец, игрок из команды Team Spirit по CS2, завоевал первое место в рейтинге лучших игроков групповой стадии турнира IEM Katowice 2024. Согласно статистике, опубликованной на HLTV.org, рейтинг Donk после группового этапа достиг 1,62, что является лучшим результатом. На втором месте оказался Илья "m0NESY" Осипов из G2 Esports со значением 1,39, а третье место занял Дмитрий "sh1ro" Соколов из Team Spirit с рейтингом 1,31.

Также в пятерку лучших игроков вошли Дориан "xertioN" Берман из MOUZ и Давид "frozen" Чернянский из FaZe Clan с рейтингами 1,29 и 1,26 соответственно.

Турнир IEM Katowice 2024 начался 31 января в польском Катовице и завершится 11 февраля. В нем участвуют 24 коллектива, разыгрывающих призовой фонд в 1 млн долларов. Team Spirit вышла в полуфинал, а NaVi уступили Team Falcons и покинули турнир.