Опубликовано расписание квалификаций на The International 2023 по Dota 2

Организаторы The International 2023 по Dota 2 объявили расписание отборочных на чемпионат. Квалификация для Восточной Европы пройдет с 22 по 26 августа.

12 команд, включая Virtus.pro и Natus Vincere, сразятся за один слот на The International 2023. VP и NAVI начнут выступление в квалификации с верхней сетки, они сыграют против Matreshka и Nemiga Gaming соответственно.

The International 2023 пройдёт с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. На чемпионате впервые в истории выступят четыре команды из Восточной Европы.