Российские ученые поделили игроков Dota 2 на две группы

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) в ходе исследования выделили два типа игроков в Dota 2: зависимых и независимых от чужого мнения. Выяснилось, что игроки с большим опытом менее общительны в реальной жизни. При этом они более политически активны и готовы помогать другим игрокам, но более зависимы от мнения окружающих и менее сосредоточены на себе.

Пользователи с меньшим игровым опытом оказались более независимыми и более сосредоточенными на себе. А еще они гораздо меньше помогают своим напарникам по команде.

«Нам удалось выявить связь между рядом личностных черт и поведением геймеров в виртуальной игровой реальности. Пока этих данных недостаточно, необходимы дальнейшие исследования. Конечным результатом должна стать разработка модели анализа видеоигровых взаимодействий, которая позволит создавать «психологические портреты» геймеров. На их основе можно будет, например, отбирать подростков, имеющих способности к киберспорту, а также выявлять молодежь из групп риска — в том числе со склонностью к суицидальному и рискованному поведению», – рассказала руководитель Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Рубцова.

Исследование провели среди 103 игроков из России, из которых 98% были мужчинами в возрасте от 14 до 25 лет. Авторы проанализировали поведение геймеров в виртуальной реальности на основании нескольких десятков тысяч матчей.