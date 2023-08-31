В Dota 2 вышла новая сокровищница Collector's Cache

В сегодняшнем обновлении Dota 2 разработчики добавили в игру новую сокровищницу Collector’s Cache 2023, которая содержит в себе 16 сетов из Мастерской Steam.

Сундук включает в себя невероятно редкий скин на персону Anti-Mage, редкий сет на Marci, очень редкий набор на Snapfire, скин на Dawnbreaker и др. Стоимость Collector’s Cache 2023 составляет 250 рублей ($2.49).

Разработчики Dota 2 также выпустили сезонное обновление для платного сервиса подписки Dota Plus. В этом патче разработчики обновили сезонные задания и награды гильдии.