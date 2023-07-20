В файлах Dota 2 обнаружили капибару - она станет новым курьером

Контент-мейкер Дмитрий finargot Плюснин нашел в файлах Dota 2 нового курьера. Им может стать капибара.

Капибара — самый крупный среди современных грызунов. Это полуводное травоядное млекопитающее, которое принадлежит роду водосвинок. На момент публикации неизвестно, когда животное появится в MOBA от Valve.

В ночь на 14 июля Valve выпустила обновление 7.33e для Dota 2 и анонсировала крупный патч 7.34. Крупные изменения в MOBA произойдут в начале августа.