Dota 2 09.07.2013
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В файлах Dota 2 обнаружили капибару - она станет новым курьером

Simple Jack
Новости

Контент-мейкер Дмитрий finargot Плюснин нашел в файлах Dota 2 нового курьера. Им может стать капибара.

Капибара — самый крупный среди современных грызунов. Это полуводное травоядное млекопитающее, которое принадлежит роду водосвинок. На момент публикации неизвестно, когда животное появится в MOBA от Valve.

В ночь на 14 июля Valve выпустила обновление 7.33e для Dota 2 и анонсировала крупный патч 7.34. Крупные изменения в MOBA произойдут в начале августа.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Strannik110

А что, неплохой выбор)

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Crevedk0

Ка-пи-бара капибара капибара капибара ))

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