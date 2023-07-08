Valve объявила о начале конкурса короткометражек к The International 2023

Компания Valve официально анонсировала традиционный конкурс короткометражных фильмов (Dota 2 Short Film Contest) к грядущему чемпионату The International 12 (2023).

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на участие до 15 сентября 2023 года. Работа для конкурса должна соответствовать требованиям Valve, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2. Так, длительность ролика не должна превышать 90 секунд.

Посмотреть ролики к конкурсу Dota 2 Short Film Contest 2023 можно в мастерской Steam. Там пользователи смогут проголосовать за понравившиеся работы. Скорее всего, лучшие ролики появятся в клиенте Dota 2, чтобы игрокам было удобнее ознакомиться с короткометражками.

После 15 сентября разработчики представят 10 лучших работ, которые выйдут в финальный этап голосования. Трёх победителей назовут в рамках The International 12 – работы покажут во время чемпионата. За первое место авторы получат 25 тысяч долларов, за второе – 10 тысяч долларов, а за третье – пять тысяч долларов. Остальным семи номинантам достанется по 500 долларов.

The International 12 пройдёт с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. На главном турнире года по Dota 2 примут участие 20 команд. Согласно слухам, базовый призовой фонд составит три миллиона долларов – пользователи смогут его увеличить.

Напомним, что в 2022 году в конкурсе короткометражных фильмов на The International победила работа под названием «Re:Turn» от белорусского контент-мейкера с ником 4fun. Данный ролик можно посмотреть ниже. Стоит отметить, что 4fun также победил в конкурсе короткометражек в 2019 году и вошёл в топ-3 в 2021 году.